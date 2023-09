Hiv, Zocchetti (ViiV Healthcare): “Impegnati nella ricerca con nuovi meccanismi d’azione”

Settembre 15, 2023

“ViiV è un’azienda che si sta totalmente dedicando a quella che è la ricerca nell’ambito dell’HIV, in particolare con lo sviluppo di nuove molecole e nuovi meccanismi d’azione”. Queste le parole di Cristina Zocchetti, direttore medico ViiV Healthcare Italia e Olanda, a margine della giornata di chiusura del summer camp Icona Xt, con la quale culmina il progetto Icona Xt, percorso educazionale Ecm (Educazione continua in medicina), suddiviso in 7 tappe, riservato a giovani specialisti o specializzandi strutturati in Infettivologia afferenti i centri Icona.