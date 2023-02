Febbraio 4, 2023

Cinquecentomila biglietti aerei gratis ai visitatori stranieri per rilanciare il turismo a Hong Kong. E’ la campagna ‘Hello Hong Kong’ lanciata dopo il crollo delle presenze legate alla pandemia. A partire da marzo le compagnie organizzeranno giochi per i biglietti in palio.