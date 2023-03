HR, Ariotti (nCore HR): “Oggi sono candidati a scegliere azienda, servono dinamiche di creatività”

Marzo 10, 2023

“Cambiano le dinamiche di acquisizione dei candidati: sono questi ultimi che scelgono l’azienda ormai, aprendo a dinamiche inedite. Servono dinamiche di creatività nell’esporre le informazioni e non solo cercare le skills per una posizione ma pensare anche al percorso di una risorsa nell’azienda. Quali sono le principali sfide? Ce ne sono diverse: la creatività porta ad avere diversi canali per comunicare coi talenti. Oggi la dinamica cambia perché non ci sono già i classici portali ma il canale di comunicazione si amplia. Ogni singola ricerca va gestita con ingredienti ad hoc.”