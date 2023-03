HR, Giugliano (Tutored/Joinrs): “Non basta migliorare annuncio di lavoro, serve engagement per la Gen Z”

Marzo 10, 2023

“Sono diventati i talenti a scegliere le aziende e non viceversa, ma un aspetto che vediamo sulla nostra piattaforma è che molto spesso i talenti questa cosa non la sanno. I reparti di Talent Acquisition devono creare delle soluzioni per far vedere alle nuove risorse che questi cambiamenti stanno avvenendo creando engagement per la Generazione Z. Oggi per l’azienda da un punto di vista di onerosità è facile pubblicare un annuncio di lavoro e definire degli investimenti, il punto pratico è la qualità di queste soluzioni. La generazione Z ha ritmi e tempi diversi, si deve lavorare su investimenti di lungo termine. Non basta migliorare l’annuncio di lavoro. Noi abbiamo sviluppato un prodotto di IA che trasforma gli annunci di lavoro mostrandoli agli utenti sulla base dei loro requisiti. Devono capire perché all’interno delle aziende si trova quello che stanno cercando.”