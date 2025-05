Hydrogen-Expo 2025, Bombardi (Rina): “Su decarbonizzazione idrogeno e nucleare più vicini che mai”

21 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Quando parliamo di decarbonizzazione l’idrogeno e il nucleare sono più vicini di quanto chiunque possa pensare, perché una produzione stabile di energia è ciò che serve agli elettrolizzatori per funzionare meglio e anche il cascame termico che il nucleare può fornire, può aiutare per elettrolizzatori più efficienti. Quindi, sicuramente sono due leve per la decarbonizzazione, che hanno bisogno, però, di percorsi diversi”. E’ quanto affermato da Andrea Bombardi, global market development – executive vice president Rina, in occasione della quarta edizione di Hydrogen-Expo, la principale mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions capitanata da Fabio Potestà, in svolgimento negli spazi di Piacenza Expo dal 21 al 23 maggio 2025.