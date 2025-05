Hydrogen-Expo 2025, Rofi (Ansaldo): “In futuro H2 elemento abilitante per sicurezza rete elettrica nazionale”

22 Maggio 2025

“Per noi i principali comparti di sviluppo di idrogeno in Italia sono diversi e su vari settori: si va dalla mobilità ai settori ‘hard to abate’ e in futuro lo vediamo anche come un elemento abilitante per la stabilizzazione e la sicurezza della rete elettrica nazionale”. Con queste dichiarazioni, Luca Rofi, hydrogen project manager Ansaldo Green Tech, una società del gruppo Ansaldo Energia, è intervenuto alla quarta edizione di Hydrogen-Expo, la principale mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions capitanata da Fabio Potestà, in svolgimento negli spazi di Piacenza Expo dal 21 al 23 maggio 2025.