Hydrogen Expo, Lembi (Macchi – Sofinter): “Impegno per H2 è uno dei nostri punti forti”

12 Settembre 2024

“Macchi è uno dei leader mondiali nel design e nella fabbricazione di caldaie industriali, in particolare nell’Oil and Gas e petrolchimico. L’impegno per l’idrogeno è uno dei punti forti di Macchi, in quanto stiamo puntando molto sulle forniture su impianti Blu Hydrogen e Green Hydrogen”. Sono le parole di Alberto Lembi, sales manager di Macchi boiler – Sofinter, in occasione della seconda delle tre giornate di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno e giunta alla sua terza edizione. La manifestazione è in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 ed è organizzata da Mediapoint & Exhibitions.