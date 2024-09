Hydrogen Expo, Mandurino (Arco Technologies): “Produciamo batterie a idrogeno”

12 Settembre 2024

“Produciamo celle a combustibili, dove avviene una reazione di combinazione tra l’idrogeno e l’ossigeno contenuto nell’aria che produce energia elettrica, la quale viene utilizzata per far funzionare carrelli elevatori o altri veicoli elettrici, come se fosse una batteria, ma a idrogeno”. Sono le parole di Pietro Mandurino, senior R&D scientist Arco Technologies, a margine della seconda giornata della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.