Hydrogen Expo, Punturieri (Hyter): “Stack Sirius nostro primo generatore di idrogeno per taglia multimegawatt”

12 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Hyter è una società che fa parte del gruppo di Pietro Fiorentini ed è specializzata nello sviluppo e produzione di generatori di idrogeno con tecnologia AEM. Siamo qui alla fiera Hydrogen Expo di Piacenza con il nostro Stack Sirius, il nostro prodotto in sviluppo sul quale stiamo puntando per aumentare la nostra taglia: abbiamo già in produzione e consolidata la taglia kilowatt per il nostro generatore di idrogeno, con lo Stack Sirius stiamo sviluppando invece taglie più grandi, quindi multi megawatt”. Così Giulia Punturieri, operation manager Hyter – Pietro Fiorentini, a margine della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande manifestazione fieristica italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.