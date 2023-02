I bambini sordi ascoltano la musica, Dott. Di Lisi: “Un miracolo possibile grazie agli impianti cocleari”

Febbraio 13, 2023

In occasione della serata finale del festival di Sanremo il centro di produzione RAi di Torino ha ospitato l’evento “Sanremo accessibile”, organizzato da MED-EL, che ha messo a disposizione dei partecipanti ipoacusici un sistema tecnologico che rende ottimale l’ascolto della musica. Gli impianti acustici di ultima generazione e l’uso della musica per fini riabilitativi offrono un grande supporto sia agli adulti, sia soprattutto ai più piccoli.

“L’impianto cocleare, donando l’udito a questi bambini, consente loro anche di apprezzare la musica – sostiene il dott. Diego Di Lisi, responsabile della SS Audiologia e Impianti Cocleari dell’ospedale Martini di Torino – si tratta di uno dei traguardi più importanti, direi miracolosi ottenuti dall’impianto. poter conoscere e imparare la musica è fondamentale per il percorso di crescita, di percezione, di apprendimento del linguaggio”.