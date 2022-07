Luglio 6, 2022

E’ partita da Firenze, nel salone dei 500 di Palazzo Vecchio, la 3 giorni di eventi e premiazioni che Menarini dedica ormai da 26 edizioni al fair play nello sport, e che si concluderà a Castiglion Fiorentino con le premiazioni. La prima serata ha visto campioni di ogni disciplina raccontarsi e raccontare cosa per loro voglia dire fair play e rispetto dei valori sportivi. Dall’imbattibile Edwin Moses a Ilaria Perrilli, passando per casey stoner, Ian Thorpe, Giacomo Bertagnolli e Silvia Salis.