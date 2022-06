Giugno 16, 2022

La terza edizione della due giorni milanese dedicata al credito ha visto, durante lo svolgimento del convegno ‘Sostenibilità ambientale, economica ed industriale’, la presentazione dei 5 importanti progetti di Assilea, volti ad agevolare e sostenere la crescita economica del Paese. Ne parlano Carlo Mescieri, Presidente di Assilea e Angelo Brigatti, Presidente di Assilea Servizi.