I fedeli e la stampa internazionale di nuovo in apprensione per le condizioni di salute del Pontefice

Giugno 8, 2023

Video EVAnews. C’è di nuovo apprensione per le condizioni di salute di Papa Francesco. Gli occhi del mondo e le attenzioni della stampa internazionale tornano rivolte al policlinico Gemelli, dove il pontefice sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Il Santo Padre, al termine dell’udienza generale, si è recato presso il Policlinico universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Dopo l’intervento chirurgico, a quanto ha preso l’Adnkronos da fonti qualificate, Francesco resterà ricoverato, salvo complicazioni, almeno una settimana. Il tipo di operazione chirurgica necessaria a seguito di un’occlusione intestinale richiede come minimo sette giorni per un buon recupero fisico. Poi bisognerà valutare anche la fase post intervento e capire come prosegue il decorso dopo l’operazione. Intanto, fedeli e giornalisti da tutto il mondo, resteranno in attesa di buone notizie sulle condizioni di salute del Papa, costretto al ricovero più volte durante l’ultimo anno.