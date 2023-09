Settembre 26, 2023

Newsweek per il secondo anno consecutivo ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali nel mondo suddivisi per nazioni: stilate 12 classifiche per specialità dei migliori ospedali del mondo. Valutati 2300 nosocomi in 28 paesi. In testa quasi sempre ospedali Usa. Ecco dove si piazzano gli italiani