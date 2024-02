I progetti per Ssn più hi-tech nella 2° edizione di Healthcare Innovation Forum

Febbraio 2, 2024

Si è svolta a Roma la seconda edizione dell’Healthcare Innovation Forum a Roma. Organizzato da Core con il contributo incondizionato di Agfa HealthCare, Engineering, Olympus, Samsung, Sielte e Siemens. L’evento ha visto riuniti esperti, accademici, manager di aziende e rappresentanti delle Istituzioni.