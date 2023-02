I sordi ascoltano Sanremo, prof. Canale: “Possibile grazie alle nuove tecnologie e al wi-fi”

Febbraio 13, 2023

In occasione della serata finale del festival di Sanremo il centro di produzione RAi di Torino ha ospitato l’evento “Sanremo accessibile”, organizzato da MED-EL, che ha messo a disposizione dei partecipanti ipoacusici un sistema tecnologico che rende ottimale l’ascolto della musica.

“Se fino a dieci anni fa si pensava solo a cercare di mettere il paziente nelle condizioni di capire il linguaggio parlato, ora si può raggiungere in una grande percentuale di casi anche la capacità di ascoltarne il rumore, quindi di avere un udito più naturale, fino ad arrivare ad ascoltare la musica – ha dichiarato l’otorinolaringoiatra Andrea Canale, prof. Associato del dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Torino – La connettività presentata stasera, consente, tramite sistemi ad induzione o tramite il wi-fi, di avere la musica, il concerto, il cinema direttamente nell’impianto, quindi che raggiunge direttamente il nervo uditivo e il cervello del paziente senza avere un segnale artefatto.”