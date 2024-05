IA, transizione ecologica e digitale i temi del B7 Italy 2024

20 Maggio 2024

Intelligenza artificiale , transizione ecologica e le sfide dell’industria al centro dell’evento B7 Italy 2024, Leading the Transitions Together, l’Engagement Group del G7 presieduto da Confindustria. L’incontro ha ospitato rappresentanti del mondo delle istituzioni e delle imprese a confrontarsi sulle grandi sfide globali che ci attendono, e su cui i Paesi del G7 devono lavorare per trovare una maggiore convergenza Tra gli ospiti, anche Philip Morris Italia, che ha parlato di sostenibilità e catene globali del valore, in uno scenario di rapida trasformazione che rappresenta un’occasione per la nostra economia e per le aziende protagoniste.