Luglio 6, 2023

“Un orgoglio già in sé – ha detto Larissa – ma poi è stato magico essere premiata da due leggende dell’atletica e dello sport come Tommie Smith e Edwin Moses. Sono veramente emozionata, non mi succede facilmente ma questa volta sono stata messa alla prova”.

Sottopancia: Larissa Iapichino, lunghista