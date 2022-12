Dicembre 14, 2022

“Tutte le decisioni di investimenti futuri dovrebbero essere orientate in scelte strategiche e di impegno, personale e aziendale, verso un futuro più sostenibile”. Sono le parole di Luca Crippa, general manager di Ibsa Farmaceutici azienda che ormai da tempo ha imboccato la via della sostenibilità e che quest’anno aderisce all’ESG Culture LAB.