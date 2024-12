Icch, Fabiano (Icch): “Non temere velocità del cambiamento ma cercare di indirizzarla in modo etico e sostenibile”

10 Dicembre 2024

“Oggi è l’ultimo evento del terzo anno di attività di Icch, osservatorio nato per mettere a sistema le voci dei manager, degli studenti e dei docenti nazionali ed internazionali sui principali temi della comunicazione, che hanno poi rilevanza in ambito economico, sociale e politico. A tal fine oggi abbiamo voluto approfondire il tema della velocità del cambiamento, un tema che tocca tutti noi e ci fa riflettere su come più passa il tempo e più il cambiamento sia evidente e incisivo sulla vita di tutti noi. È importante quindi non essere spaventati da questa velocità, ma cercare di gestirla e di indirizzarla in maniera etica e sostenibile per tutti noi”. Lo afferma Pierangelo Fabiano, segretario generale International Corporate Communication Hub – Icch, alla presentazione del The Corporate Communication Magazine n.13 di Icch, intitolato ‘La Velocità Del Cambiamento – economia, società, cultura’, svoltosi presso la Fondazione Eni Enrico Mattei a Palazzo delle Stelline a Milano.