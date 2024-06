18 Giugno 2024

Ichnusa e l’impegno per la Sardegna: tra raccolta del vetro nei luoghi della movida e “Bidoni parlanti” Fare squadra contro il degrado perché la Sardegna resti un paradiso. Un concetto, quello del gioco di squadra, che Ichnusa concretizza attraverso lancia l’iniziativa “Il Nostro Impegno 2024”, ovvero un percorso che include tra campagne di sensibilizzazione, “bidoni parlanti” e collaborazioni con le realtà sul territorio. Dopo una ricerca commissionata ad Astraricerche per indagare sul fenomeno dell’abbandono del vetro, seguita da una campagna di comunicazione per parlare a chi arriva sull’isola e a pochi giorni dal lancio del Decalogo del Rispetto, un gruppo di volontari si è riunito al Poetto – una delle zone più ricche di movida della città di Cagliari – per ripulire il lungomare dalle bottiglie abbandonate. Come ultimo tassello di un’iniziativa volta a favorire una maggiore consapevolezza dell’importanza dei piccoli gesti, Intanto arrivano i “bidoni parlanti”, contenitori speciali per la raccolta del vetro che lanciano un messaggio di responsabilità e rispetto per la Sardegna, ma in modo artistico. Il primo degli oltre 20 bidoni che saranno posizionati all’interno e all’esterno dei locali sardi è stato L’opera, presentato a Calamosca, a Cagliari, una delle calette più belle a ridosso della città, luogo di incontro estivo per tanti giovani e turisti sardi. L’opera è stata realizzata da Roberta Scano, in arte Canaria, che si è ispirata alla tradizione dei murales di Orgosolo. Si aggiungono a lei in questo progetto anche gi artisti Carlo Giambarresi e Andrea D’Ascanio, tutti di origine sarda. I muralisti che si occuperanno delle opere sui bidoni sono stati selezionati da Ichnusa in collaborazione con Urban Center, un gruppo interdisciplinare di professionisti, con sede a Cagliari, che vede nell’innovazione e nella creatività gli strumenti per creare cambiamento e per generare miglioramento nei territori.