Idrogeno, De Micheli: “Importanti investimenti da parte del governo”

Giugno 13, 2022

In occasione dell’inaugurazione di Pipeline and Gas Expo e di Hydrogen Expo, le kermesse dedicate rispettivamente alle infrastrutture per il trasporto di gas, oil and water e al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzate da Mediapoint Exhibitions nei padiglioni di Piacenza Expo dall’8 al 10 giugno, è intervenuta Paola De Micheli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha sottolineato come il governo sia impegnato con importanti investimenti nello sviluppo di infrastrutture per il trasporto e l’utilizzo dell’idrogeno.