IGTM, grazie al Lazio Golf District a Roma si punta sul golf per valorizzare il territorio e promuovere il turismo

Ottobre 20, 2022

Golf, turismo e valorizzazione del territorio sono stati al centro della fiera IGTM, International Golf Travel Market, tenutosi presso La Nuvola di Fuksas. La più importante fiera per gli operatori specializzati nel turismo del golf ha visto come protagonista il Lazio Golf District, organizzazione che mira a promuovere il territorio laziale, unendo il golf con il turismo. Tra gli eventi tenutosi a Roma, incentrati su golf e turismo, c’è stato anche la serata organizzata dall’Italy Best Golf nella bellissima cornice dei Mercati di Traiano dove sono stati assegnati tre premi speciali a tre campi da golf italiani.