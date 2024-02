II edizione Winning Women Institute Awards: 13 aziende premiate per parità di genere

Febbraio 7, 2024

Un’iniziativa che premia le aziende che si distinguono per parità di genere: è il ‘Winning Women Institute Awards’, giunto alla seconda edizione e svoltosi nello spazio eventi di Foro Buonaparte 22 a Milano. L’evento ha visto la premiazione di tredici aziende. Undici sono state insignite del riconoscimento per aver conseguito la Certificazione Nazionale (UNI/PdR 125:2022) con la consulenza di Winning Women Institute e si tratta di Banca Ifis, Bip Group, Birra Peroni, Havas, illycaffè SpA, Michelin Italiana, Mondelez Italia, Grenke locazione, Lundbeck Italia SpA, Société Générale Securities Services in Italia e Zucchetti. Sono due invece le realtà che hanno ottenuto la Gender Equality Certification di Winning Women Institute: Europ Assistance e Roche.