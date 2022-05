Maggio 25, 2022

Al via la partnership strategica che offrirà agli oltre 12 mila taxi del consorzio ItTaxi la possibilità di lavorare con la piattaforma Uber e aumentare così le loro opportunità di business. Il consorzio ItTaxi, il più grande consorzio italiano nella interconnessone tra la domanda e l’offerta di servizi taxi in Italia e Uber, la app globale di mobilità, hanno annunciato un accordo innovativo di cooperazione nel settore del trasporto pubblico.