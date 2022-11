Novembre 2, 2022

In Afghanistan i talebani tornati al potere continuano a governare mediante una violenta repressione: lo denuncia Amnesty International nel rapporto “Il dominio dei talebani: un anno di violenza, impunità e false promesse”. L’associazione lancia inoltre la campagna “Chi lotterà al tuo posto quando non ci sarai più?” per rendere tutti partecipi delle sue iniziative umanitarie, anche attraverso un lascito testamentario.