Giugno 3, 2022

Si è tenuto a Roma l’evento dal titolo “Il Medio Oriente nel nuovo Disordine Geopolitico” promosso e organizzato dalla fondazione Med-Or e dall’Atlantic Council. L’incontro è stato un’occasione di confronto sui principali temi di attualità politica che interessano l’area del Mediterraneo allargato, a partire dalle conseguenze della guerra in Ucraina fino ai cambiamenti geopolitici in corso nella regione.