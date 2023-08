Agosto 2, 2023

“Mancano rotte coraggiose di Pace”. Lo ha detto Papa Francesco a Lisbona in occasione della Giornata mondiale della Gioventù rivolgendosi all’Europa. Il Papa ha espresso preoccupazione per l’utilizzo da parte dei Paesi dei fondi per le armi e non per il futuro dei figli.