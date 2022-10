Ottobre 26, 2022

Il Papa mette in guardia preti e seminaristi dal vizio della pornografia digitale. “Non dirò ‘alzi la mano chi ha avuto almeno un’esperienza di questo’, non lo dirò. Ma ognuno di voi pensi se ha avuto l’esperienza o ha avuto la tentazione della pornografia nel digitale. E’ un vizio – rileva il Pontefice – che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e suore. Il diavolo entra da lì. Cari fratelli, state attenti”, è l’esortazione.