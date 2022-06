Giugno 21, 2022

Il principe William di Inghilterra compie oggi 40 anni. Per omaggiare il compleanno del Duca di Cambridge, la Zecca reale ha coniato una moneta con inciso il suo volto. E’ la prima volta che un membro della famiglia reale secondo in linea di successione compare da solo su una moneta ufficiale.