Settembre 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

A poche ore dalla morte, il Regno Unito piange la regina Elisabetta II, scomparsa ieri all’età di 96 anni. Bandiere sugli edifici reali saranno tutti a mezz’asta. Le chiese sono invitate a suonare le campane in tutta l’Inghilterra a mezzogiorno. Cordoglio da tutto il mondo.