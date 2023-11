Il ruolo chiave del geometra nella transizione eco-digitale

Novembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

La transizione eco-digitale come motore di un nuovo boom economico. Questo il focus del convegno nazionale “Valore Geometra” che ha visto la partecipazione del Consiglio Nazionale dei Geometri. L’evento ha affrontato le sfide legate al calo demografico e all’avanzamento dell’intelligenza artificiale, rilevando l’importanza di adattarsi a tali cambiamenti.