Il territorio in tavola, il Fogolar 1905 racconta la regione con Metro Italia

Settembre 8, 2022

Nella cornice del prestigioso ristorante Fogolar 1905 dello chef Stefano Basello, METRO Italia ha organizzato una serata sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione di materie prime eccellenti, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio raccontando, attraverso i sapori, le radici e le tradizioni dei luoghi.

Presenti al dibattito i rappresentanti istituzionali locali Stefano Zannier, Assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Lorenza Ioan, Consigliere comunale di Udine e Presidente del gruppo Lega Udine e i produttori locali Collavini e Vida.

Il Friuli-Venezia Giulia è la quarta delle cinque tappe “SquisITA – L’Italia in un boccone”, Regione virtuosa in termini di valorizzazione dei prodotti locali. Ne è dimostrazione il circuito “Io sono Friuli-Venezia Giulia”, che testimonia la sostenibilità delle imprese regionali e l’origine delle produzioni agroalimentari