illycaffè presenta la nuova Illetta, connubio di innovazione e design

Gennaio 17, 2024

Your browser does not support the video tag.

Con il lancio della nuova Illetta, la macchina professionale da caffè realizzata nel segno dell’innovazione tecnologica e dell’attenzione alla sostenibilità, illycaffè, leader globale del caffè di alta qualità sostenibile, dà il via ad una nuova era del caffè al bar. Il design raffinato e moderno, concepito dall’architetto e designer Antonio Citterio, omaggia l’omonima progenitrice di Iletta, lanciata nel 1935, grazie alla rivisitazione della celebre forma a ponte. La presentazione della nuova Illetta si è svolta a Milano, in presenza di Cristina Socchia, AD illycaffè, negli spazi del ristorante stellato dello chef Andrea Aprea, Chef Ambassador illycaffè.