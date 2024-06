illycaffè, regista Apolloni: “Corto nato da momento di improvvisazione”

21 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“‘6 minuti per farla innamorare’ nasce da un’improvvisazione che i due attori fecero sul set di un mio film, ‘Addio al nubilato’. Durante queste improvvisazioni dissi che sarebbe stato interessante scriverne un corto e così è stato”. Sono le parole del regista e produttore romano Francesco Apolloni in merito al cortometraggio da lui diretto e realizzato per illycaffè ‘6 minuti per farla innamorare’, che celebra il caffè come gesto d’amore. Al fianco di due promesse del cinema italiano, Martina Ferragamo e Simone Coppo, sono presenti altri due protagonisti: illy Cold Brew Ready to Drink e l’unico blend illy 100% Arabica.