Ilta, Quarato: “80% turbine eoliche in Italia parte nostro progetto trasporto”

Ottobre 7, 2023

“Siamo specializzati nell’eolico di grandi dimensioni e circa l’80% delle turbine installate in Italia, isole comprese, fa parte del nostro progetto di trasporto”. Così Francesco Quarato, amministratore unico di S.A.E. (Società Autotrasporti Eccezionali), dopo aver ritirato il premio Ilta (Italian Lifting and Transportation Awards) in occasione della seconda delle tre giornate della nona edizione del Gis, la kermesse organizzata da Mediapoint & Exhibitions che riunisce a Piacenza Expo tutte le novità del settore del sollevamento e dei trasporti eccezionali.