Immigrazione clandestina e matrimoni di comodo, 18 misure cautelari

Ottobre 12, 2022

Favorivano l’immigrazione clandestina con matrimoni di comodo tra italiani ed extracomunitari che pagavano fra 5.000 e 6.500 euro in contanti, che potevano poi così richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. I Carabinieri della compagnia di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a favorire l’illecito ingresso e l’indebita permanenza nel territorio italiano di stranieri clandestini e irregolari. L’ordinanza è stata eseguita nelle province di Napoli, Caserta, Bergamo e Milano. Riscontrati più di 40 matrimoni fittizi ed è stato accertato un volume d’affari di quasi 200mila euro.