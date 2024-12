Immobiliare, Caponigro (Regold): “Sacrificio è base del successo”

1 Dicembre 2024

“Il sacrificio è alla base di tutto quello che è il successo. I primi tempi sono stati molto duri fino a quando ho riscosso talmente tanto clamore nel mio settore immobiliare, che qualcuno si è accorto di me e della mia azienda e sono entrato ufficialmente, circa tre anni fa, in una multinazionale, una delle più importanti nel nostro settore è la più importante del Sud Europa e questo mi ha dato la possibilità di esprimermi per quello che già erano le mie competenze. Ma non mi bastava. Ho voluto intraprendere un nuovo percorso all’università, mi sono sentito in dovere con me stesso di implementare le mie conoscenze e questo mi ha permesso di raggiungere obiettivi particolarmente sfidanti nell’ambito digitale”. Sono le parole di Diego Caponigro, amministratore delegato ReGold by Idealista, in occasione dell’evento ‘Sinergie’, svoltosi a Milano e dedicato agli agenti, ai servizi e alla tecnologia per l’immobiliare.