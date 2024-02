Immobiliare, Caruso (Anaci Milano): “Checasavuoi.it offre assistenza necessaria a nuovi condomini”

Febbraio 23, 2024

“In un momento particolare come questo, con una forte carenza di manodopera specializzata, diventa utile avere una piattaforma che possa dare l’assistenza necessaria ad un nuovo condomino che deve ristrutturare o vendere casa”. Sono le parole di Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano, a margine dell’evento di presentazione del progetto Checasavuoi.it, ideato da VEA Group s.r.l. Checasavuoi.it è la prima piattaforma in Italia rivolta ai giovani che desiderano acquistare, ristrutturare e arredare casa facendo

affidamento sulle principali aziende nazionali e internazionali di settore e beneficiando di prezzi altamente vantaggiosi.