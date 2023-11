Immobiliare, Ciccarelli: “Quimmo ha ruolo di agevolatore di mercato giudiziario, finanziario e libero”

Novembre 28, 2023

“Noi crediamo che il mondo giudiziario debba avvicinarsi al libero mercato come valore verso cui si tende e che probabilmente il mercato libero debba avvicinarsi verso il mercato giudiziario come trasparenza, dell’intermediazione e velocità dei processi. Il ruolo di primo è sicuramente quello di abilitatore di questa concentrazione, di questa aggregazione di servizi che ora sono sparpagliati sul mercato. È un ruolo appunto di agevolatore della evoluzione è un po’, quindi di soggetto che unisce professionalità che passano, come dicevo prima appunto dalla visibilità online. Quindi gestione del portale alla gestione della rete sul territorio e l’unione di mercati, quello giudiziario e libero che sono sicuramente la forza di Quimmo e quella attraverso cui vuole creare una nuova proposition per gli agenti immobiliari”.Così Renato Ciccarelli (Founder Quimmo) a margine dell’evento Sinergie 2023 che si è svolto a Roma