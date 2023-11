Immobiliare, Pochetti (ReOS): “Consulenze basate su dati ed esigenze dei singoli”

Novembre 28, 2023

“I clienti finali, sia nel caso degli acquirenti sia nel caso dei venditori, hanno una grandissima opportunità attraverso i dati: possono conoscere punti deboli e di forza e scoprire cosa si compra e dove. Bisogna formarsi per fornire la data and the customer experience: costruire una consulenza basata sui dati e sulle esigenze del singolo cliente”. Così Massimiliano Pochetti, Founder & CEO di ReOS – Euromq.it, a margine dell’evento Sinergie 2023 che si è svolto a Roma.