Immobiliare, Sanvito (Unioncasa): “Proprietari non hanno tutele quando inquilini morosi”

28 Marzo 2025

“Il proprietario che affitta una casa non ha la certezza di ottenere un reddito perché non ha tutela qualora vi sia la presenza di un inquilino moroso, spesso non attaccabile, perché non ha nulla, pur occupando l’immobile per diverso tempo, a volte anche anni”. Così Flavio Sanvito, presidente nazionale di Unioncasa, all’edizione 2025 dei ‘Real Estate Awards – Dove l’eccellenza si incontra’ organizzata da Idealista al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni, Milano, ed intitolata ‘Start-up e nuovi modelli di business: il futuro è solo digitale?’.