Immobiliare, Vacca (Tempocasa): “Frena la domanda, ma accelerano incarichi immobiliari del +4,3%”

28 Marzo 2024

“La domanda ha registrato una frenata. Gli utenti hanno preferito aspettare e restare a guardare per capire in che direzione andassero i tassi di interesse riferiti all’accesso al credito, quindi ai mutui per acquistare una casa – spiega Vacca – Nonostante la domanda in decremento del 5,7%, però, gli incarichi immobiliari sono in aumento del 4,3%”. Lo ha detto Valerio Vacca, direttore comunicazione e marketing del Gruppo Tempocasa, a margine della presentazione, da parte del Gruppo Tempocasa, della settima edizione di TempoReport, l’Osservatorio immobiliare del franchising relativo all’andamento del mercato 2023, attraverso una conferenza stampa trasmessa in diretta streaming giovedì 28 marzo, alle ore 12, dalla sede centrale. A cura di TempoLab, il Centro studi del Gruppo, la pubblicazione analizza nel dettaglio il mercato immobiliare e creditizio in Italia.