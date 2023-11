Immobiliare, Zirnstein (Scenari Immobiliari): “Chiusura 2023 con diminuzione scambi di circa 15%”

Novembre 28, 2023

“Il 2023 non sarà ricordato come l’anno più dinamico per quello che riguarda il mercato immobiliare nell’ambito residenziale e quello delle compravendite. La chiusura dell’anno è attesa con una diminuzione in termini di volumi scambiati di circa il 13, 15% quindi attestandoci fra i 640 e i 660.000 scambi per il 2024. I primi mesi saranno ancora complicati, ma pensiamo che coinvolgere dell’anno, le condizioni al contorno riusciranno ad essere un pochino più positive e quindi verso la fine del 2024 a vedere la prima inversione di tendenza”. Così Francesca Zirnstein (Direttore Generale Scenari Immobiliari), a margine dell’evento Sinergie 2023 che si è svolto a Roma