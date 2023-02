Febbraio 15, 2023

Operazione ‘Praesidium’ della guardia di Finanza di Imperia: ai domiciliari 10 tra operatori socio sanitari e infermieri, 14 denunciati e sospesa l’attività di una Rsa in provincia di Imola. L’accusa è maltrattamento e abbandono aggravati ai danni di soggetti anziani, in gran parte ultraottantenni nonché parzialmente o completamente non autosufficienti.