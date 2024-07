Impresa, Caradonna (Ferrovienord): “Nuovo Museo della mobilità è obiettivo importante”

4 Luglio 2024

“Il nuovo Museo della mobilità che nascerà a Saronno è un intervento di 40 milioni di euro, la cui parte più importante è il recupero museale. Per noi è un obiettivo molto importante perché è la storia della ferrovia, ma anche la storia del gruppo Fnm, che stiamo potenziando negli ultimi anni”. Con queste dichiarazioni, Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord e consigliere delegato di Fnm, è intervenuto in occasione del Seminario di approfondimento intitolato ‘Museo, museo diffuso, non museo. Quando la passione per la storia è un’impresa’, organizzato a Milano da Fnm presso la sala dei milanesi della Veneranda Fabbrica del Duomo.