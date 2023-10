Impresa: Comboni (A2A), ‘Le start-up sono intrinsecamente l’innovazione’

Ottobre 17, 2023

“È un dovere da parte nostra dare spazio e condividere conoscenze con realtà più piccole, le start-up sono intrinsecamente l’innovazione”. Lo dice Giovanni Comboni, vicepresidente di A2A, durante l’appuntamento con Innovation Day di Utilitalia, andato in scena martedì 17 ottobre nella cornice del Palazzo dei Giureconsulti. Ventotto startup innovative si sono confrontate con le aziende associate a Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche), per comprendere come le migliori soluzioni tecnologiche oggi sul mercato possano rispondere alle esigenze delle utilities sui territori e contribuire ad elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.