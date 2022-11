Novembre 16, 2022

Presentati a Milano, nella giornata di giovedì 10 novembre, i risultati della prima ricerca italiana sul procurement dei materiali indiretti “Maintenance, Repair, Operations”, promossa da RS Italia e ADACI, in collaborazione con l’Università Europea di Roma.

Presente all’evento anche Diego Comella, Managing Director di RS Italia, marchio commerciale di RS Group plc, che dal palco ha parlato di come RS può supportare l’approvvigionamento MRO