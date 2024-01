Impresa, Lollobrigida: “Vogliamo Italia più forte e competitiva”

Gennaio 27, 2024

“L’auspicio è quello di un’Italia più forte, più competitiva e ciò passa esattamente da questi elementi: attrarre investimenti e mettere in condizione le persone ad assumere anche dei nostri valori di riferimento, come quello della qualità, che ci rende protagonisti in tutto il pianeta”. Con queste dichiarazioni, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, è intervenuto a margine della visita istituzionale al cantiere della fabbrica abruzzese di Oricola (AQ), dove Coca-Cola HBC Italia ha annunciato un investimento di oltre 42 milioni di euro sulla fabbrica per l’ampliamento a due nuove linee produttive dedicate alla produzione di lattine, le prime nella storia dello stabilimento, fino a oggi dedicato alle referenze in plastica riciclata (rPET).