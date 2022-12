Dicembre 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

Presente alla seconda giornata dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, che si è svolta nell’arco di due giorni presso la sede dell’associazione, Daniela Santanchè, ministro del Turismo, ha manifestato la propria soddisfazione per il coinvolgimento dell’esecutivo da parte di Alis.